Russisch oppositieleider en belangrijkste opposant van president Poetin, Alexei Navalny, "is vergiftigd"

Navalny was onderweg van Tomsk naar Moskou, maar moest een noodlanding maken in Omsk, is te lezen op de Twitteraccount van Kira Yarmysh, de woordvoerster van Navalny.

Volgens haar is Navalny vergiftigd, door iets in zijn thee te doen. "Tijdens de vlucht voelde hij zich ziek. Hij toonde tekenen van vergiftiging. Intussen is hij op de intensieve zorg van het ziekenhuis."

Het is niet voor het eerst dat er sprake is van vergiftiging bij Navalny. Ook in juli vorig jaar werd Navalny al eens opgenomen in het ziekenhuis, met symptomen die op vergiftiging kunnen wijzen.

De 43-jarige Aleksej Navalny is het gezicht van de oppositie in Rusland tegen president Vladimir Poetin en zijn regering. Hij belandde al tal van keren in de cel, en kreeg te maken met rechtszaken die internationaal worden afgedaan als schijnprocessen. In juni haalde hij naar zwaar uit naar president Poetin, na het referendum over de grondwetswijziging. Die geeft Poetin het recht nog twee ambtstermijnen aan te blijven als president. Navalny sprak van een "coup" en schending van de grondwet.