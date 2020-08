Een lange lijst van gifmoorden, schietpartijen en "verdachte zelfmoorden" gingen Russische opposant Navalny vooraf

De lijst gaat zeker terug tot september 1978 in volle Koude Oorlog. Toen werd de uitgeweken Bulgaarse dissident en BBC-journalist Georgi Markov op Waterloo Bridge in Londen in de dij geraakt door een projectiel dat afgevuurd zou zijn met een wapen in de vorm van een paraplu. Markov overleed korte tijd later. De doodsoorzaak was het gif ricin dat in het projectiel in zijn been zat. Markov was erg kritisch voor het regime in het toenmalige communistische Bulgarije en de moord zou het werk zijn van de Bulgaarse geheime dienst met hulp van de Sovjet-Russische KGB.

Een week eerder was in een metrostation in Parijs een gelijkaardige aanslag tegen Vladimir Kostov, een andere Bulgaarse dissident, mislukt.