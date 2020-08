Wichelen kweekt hennepplanten in strijd tegen knijten

“Er waren eerder al inwoners die zelf hennepplanten hadden gekocht omdat ze hadden gehoord dat dat zou werken tegen de knijten,” volgens de burgemeester. “Wij hebben als gemeente in het voorjaar een veld ingezaaid met drie soorten hennep. Uiteraard is dat wettelijk in orde, het is hennep met een zeer laag THC-gehalte dus geen cannabis of drugs.” De inwoners rond het gebied waar het meeste overlast is, werden hierover aangeschreven en kunnen drie planten aanvragen om te testen.

“We hebben drie soorten hennep gezaaid omdat we willen weten welke soort het meeste effect heeft.” Wetenschappers van het Instituut voor Natuurwetenschappen hebben studies over het effect van hennep op knijten en zullen het experiment opvolgen.