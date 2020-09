CVP werd CD&V, Agalev vervelde tot Groen, en SP.A wil nu Vooruit. Maar een naamsverandering is geen garantie op succes

Bij N-VA is het een “speciaal” verhaal. “De Volksunie is in 2001 uit elkaar gespat. En het reglement dat ze zichzelf hadden opgelegd, schreef voor dat als een van de erfgenamen 50 procent van de leden achter zich kon scharen, die dan de naam mocht meenemen. Maar uiteindelijk lukt dat geen enkele groep, en dus werden er nieuwe namen gekozen.



N-VA bijvoorbeeld. Zoals het de gewoonte was begin 21e eeuw werd er gebruik gemaakt van een streepje (of een punt in het geval van SP.A of een ampersand in het geval van CD&V). Ik denk dat ze nu wel spijt hebben van dat streepje, maar eens de naam gesmeed is, is het moeilijk om daarop terug te komen. Dat kost dan tijd, geld en moeite.” Nog een uitloper van die Volksunie is Spirit. “Dat is de partij die waarschijnlijk het vaakst van naam veranderd is, maar die is alleen maar kleiner en kleiner geworden. Uiteindelijk is Spirit opgegaan in Groen.”