Waar kunnen vluchtelingen uit Moria heen? "Brand geeft urgentie aan om hen te verspreiden over de EU"

"Het idee achter de Turkijedeal was om mensen die aankwamen en geen recht hebben op asiel terug te sturen naar Turkije om zo nieuwe mensen te ontraden om de oversteek te maken. Maar dat terugsturen is nooit gebeurd in de mate waarin het oorspronkelijk was voorzien".



Vluchtelingen die geen recht hebben op asiel terugsturen, is dan ook gemakkelijker gezegd dan gedaan, stipt ze aan: want de asielaanvragen moeten juridisch onderzocht worden, maar daarnaast is het niet altijd praktisch realiseerbaar.