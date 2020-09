Binnen 2 jaar moet de "Vlaamse canon" klaar zijn

De Vlaamse regering met N-VA, Open VLD en CD&V was vorig jaar nog niet ingezworen of er was al heel wat te doen over de plannen om een "Vlaamse canon" op te stellen. Dat is een overzicht van "ankerpunten" uit onze Vlaamse geschiedenis en cultuur. Doel was vooral om het "identiteitsbesef" in Vlaanderen te bevorderen.