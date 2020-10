Regering-De Croo zet in op sturende kracht van fiscaliteit, zonder het verleden terug te draaien

De voorbije jaren zijn inzake digitalisering reeds belangrijke stappen in de goede richting gezet. Denk aan de deels vooraf ingevulde elektronische aangifte personenbelasting. In het relanceplan lijkt hier nog steeds sterk te worden op ingezet. Dit is zonder meer de juiste strategie aangezien door digitalisering de fiscaliteit eerlijker en transparanter kan worden zonder de ondernemingszin te beknotten. Waarom een ondernemer eindeloos lastigvallen om informatie te bekomen om een fiscale controle uit te voeren, wanneer dezelfde informatie reeds beschikbaar is bij een andere fiscale afdeling? Dit levert niet enkel tijdwinst op, maar ook een betere inning.

De rechtlijnige verlaging van het tarief vennootschapsbelasting is zonder meer toe te juichen. . De wijze waarop gelijktijdig een aantal maatregelen zijn ingevoerd, bijvoorbeeld in de strijd tegen belastingontwijking, hebben de vereenvoudiging echter deels tenietgedaan. Op het vlak van de personenbelasting is de ruimte tot vereenvoudiging, zoals geweten, nog groter. Niet enkel om de ‘ervaring’ van de belastingplichtige te verbeteren maar vooral ook om de controlewerkzaamheden te vergemakkelijken.

De nudging rond vergroening blijft een belangrijke pijler van het relanceplan. Ook hier is het wachten op de details maar voor iedereen is het alvast duidelijk dat bijkomende inspanningen nodig zijn en een aantal bestaande maatregelen bijsturing verdienen om de maatregelen minder versnipperd, effectiever en eenvoudiger te maken. De sturende kracht van fiscaliteit komt namelijk het best tot uiting wanneer ze ingebed is in een breder beleid.

Maar er is wel een mogelijke angel. Er lijkt een extra minimumbelasting voor ondernemingen op tafel te liggen en dit terwijl er tijdens de vorige hervorming ook één werd ingevoerd in een aantal omstandigheden. Ook de internationaal veelbesproken ‘digitaks’ ligt op tafel. De details moeten natuurlijk nog volgen maar laat ons vooral niet opnieuw vervallen in een verhaal van fiscale ‘koterijen’ en aanvullende complexiteit.

Het goede nieuws is dat het lijkt alsof de klok hiervan niet zal worden teruggedraaid en dat deze hervormingen onverminderd verder zullen worden uitgerold. Hopelijk is dit ook zo voor de stappen die nog moeten worden gezet. De nood aan een economische relance en de rechtszekerheid verdienen deze ondersteuning. Of nog sterker, het ene kan niet zonder het ander.

