Mama en zoontje uit Olen heel blij met nieuwe konijntjes van meisje uit Sint-Lenaarts

Ellen ging graag op het voorstel in, maar wilde er eerst voor zorgen dat de omheining in haar tuin in orde was, zodat er niemand meer in de tuin kan. Eens die klus was geklaard, reden Ellen en haar zoontje naar Renée en haar familie in Sint-Lenaarts.



Ze stuurden de redactie van Radio 2 Antwerpen een enthousiast mailtje om te laten weten hoe gelukkig ze zijn met hun nieuwe aanwinsten. "Mijn zoontje is er heel blij mee", schrijft Ellen, "het zijn zo’n schattige, lieve konijntjes!"