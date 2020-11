Politieagent op proces Mawda: "Als ik wist dat er kinderen in de wagen zaten, had ik mijn pistool nooit uitgehaald" 

Uit een rapport van Comité P bleek al dat er op het vlak van communicatie tussen de politiediensten die avond heel wat misliep. Tijdens zijn verhoor herhaalt de agent dat hij niet op de hoogte was dat er illegalen en kinderen in de bestelwagen waren. Maar is dat zo? Het parket onderstreept dat de agent die naast hem zat en met de politiewagen reed, verklaarde dat hij die informatie wel via de radio had gekregen aan hem had doorverteld.

"Ik heb die informatie niet gehoord", benadrukt de agent. "Ik wist niet dat er transmigranten in de wagen zaten, en zeker niet dat er kinderen bijwaren. Anders had ik mijn wapen zelfs nooit uit de holster gehaald", vertelt de agent. "Ik ben niet alleen politieagent, maar eerst en vooral ook een mens. Ik wil alleen maar zeggen dat hoe dit proces ook afloopt, ik het beeld altijd zal meedragen. Ik ben ook een papa."