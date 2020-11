Proces over dood 2-jarige Mawda begint: wat gebeurde er tijdens die fatale nacht op de snelweg?

Na de dood van Mawda komt er een onderzoek van het Comité P, dat toezicht houdt op de politie. In een rapport van januari 2019 stelt het Comité P vast dat er communicatieproblemen waren die nacht, en dat het niet duidelijk is of de politieploeg uit Henegouwen - die het dodelijke schot loste - wist dat er migranten en kinderen in het busje zaten. De toezichthouder merkt ook op dat het aan politiemensen sterk wordt afgeraden om te schieten op de banden van een rijdend voertuig, net omdat het risico op doden of gewonden te groot is. Ook het tonen van een wapen is geen erkende techniek.