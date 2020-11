Na haar allerlaatste journaal: Martine Tanghe wint taalonderscheiding "Grote Prijs Jan Wauters"

Het juryrapport staat vol lof over de 42-jarige carrière van Tanghe op de nieuwsdienst van de openbare omroep. "Een heel leven in dienst van warme, correcte, verzorgde en toch levende taal voor een breed publiek. Slechts één nieuwsanker heeft zo weinig woorden nodig om alles te kunnen zeggen; en wel omdat Martine met haar ogen kan spreken. Kijkers kunnen de ziel van Martine lezen, vanuit het diepste van haar ogen. In alle jaren van de Grote Prijs Jan Wauters was Martine telkens de ontegensprekelijke toetssteen. Eindelijk wint Martine."

De jury van de "Grote Prijs Jan Wauters" bestaat uit acht leden, met Thérèse Wauters, de weduwe van Jan, als voorzitter. De andere juryleden zijn Annie Van Avermaet, Leo Hellemans, Wim Vanseveren, Jan Hautekiet, Kristof Demasure, An De Moor en Ruud Hendrickx. Ook collega-nieuwsanker Birgit Van Mol maakte jaren deel uit van de jury en werkt nog steeds van aan de zijlijn mee. In 2015 zat Martine Tanghe trouwens zelf in de jury: de prijs ging toen naar radiomaker Lieven Vandenhaute.