Minister Vandenbroucke vreest toevloed Nederlandse shoppers: "Sorry, hier shop je nu niet voor je plezier"

Intussen zullen onze burgemeesters waakzaam moeten zijn, zegt hij. "Onze burgemeesters in grote steden staan in voor het controleren van de toevloed in de winkelstraten. Zij doen dat ook goed. Maar we zullen, wetende dat de Nederlanders hier zullen komen shoppen voor het plezier, hen moeten duidelijk maken: 'sorry, hier wordt nu niet voor het plezier geshopt'. Hier kom je maximaal een half uurtje in een winkel, alleen, en we beperken de toevloed in de winkelstraten."