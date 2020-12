Katje Lee is terug in het land: "Symbolisch mooi dat het voor Kerstmis is gebeurd"

"Ik ben blij dat de zaak met een goede afloop is geëindigd", vertelt advocaat Anthony Godfroid aan VRT NWS. "Het FAVV heeft er zeer veel middelen tegenaan gegooid om het doel van de euthanasie te bereiken. Dankzij de rechtbank van eerste aanleg is die beslissing illegaal verklaard. Daarna heeft het FAVV een administratieve boete voorgesteld, die is betaald. Dus op strafrechterlijk niveau denk ik dat de grootste miserie achter de rug is."

"Dan restte ons nog om de kat terug in het land te krijgen. Ook daar deed het FAVV moeilijk. Ze eisten een nieuwe vaccinatie tegen hondsdolheid en het opnieuw doorbrengen van de wachtperiode. "Die vier maanden zijn afgerond. De kat is nu veilig en wel in België en heeft een Europees paspoort. De episode is nog net afgerond in 2020. Ik ben daar heel opgelucht over en ik vind het symbolisch ook mooi dat de kat op Kerstmis terug thuis is."