"Buitenslapers" uit Heusden-Zolder worden wakker in de eerste sneeuw: “We sliepen in een sprookje”

“Het licht was plots heel anders en de lucht rook ijl en fris", vervolgt Nadia. "Het voelde ook minder koud dan de dagen voordien. Ik ben niet lang meer wakker gebleven, maar het voelde zalig om in slaap te vallen. Toen het ochtend werd en we ontwaakten in een grote deken van sneeuw, hadden we het gevoel dat we wakker werden in een sprookje."