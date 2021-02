Vrijwilligers herstellen plek waar koning Albert I verongelukte in ere: "Het was niet om aan te zien"

Mathieu deed op Facebook een oproep en al snel vond hij enkele vrijwilligers die de plek mee wilden opruimen. "Aanvankelijk waren we met een ploeg van 3, maar eenmaal daar stonden er nog 5 mensen die mijn oproep op Facebook gezien hadden en die ook mee wilden helpen. We hebben samen een hele dag gewerkt. De takken die het zicht belemmerden, hebben we verwijderd. Het kruis is opnieuw zichtbaar en het zwerfvuil is geruimd."

Mathieu hoopt dat er in de toekomst meer respect komt voor de plaats. "Op dit moment wordt er nergens duiding gegeven, er staat zelfs geen naambordje. Als je niet weet dat dit de plek is, dan rij je er gewoon voorbij. Vroeger kwamen hier bussen met toeristen toe, nu wandel je er zonder het te weten voorbij”, klinkt het. “In Amerika of Frankrijk zou er bezoekerscentrum geplaatst worden.”

"Een gedenkplaat met daarop tekstjes in vier talen plaatsen, is toch niet zoveel moeite", vindt Mathieu. "Dan weten voorbijgangers ook wat er daar is gebeurd." Mathieu hoopt nog dat hij nu ook andere mensen heeft aangespoord om de plek in ere te houden, en anders wil hij zelf nog wel eens de handen uit de mouwen steken. "Van Dilbeek is het maar een uur rijden tot daar."