Kanye West komt met nieuwe sneaker en daar zijn de dollartekens: hoe blitse "basketsloefkes" big business werden

Deze week "dropt" de Yeezy 450 - zo heet dat als er een hippe, nieuwe sneaker op de markt komt. Voor de lancering van een nieuw model van hiphopberoemdheid Kanye West en Adidas staan sneakerfans wereldwijd steevast scherp. "Fan" mag u in dit geval heel breed interpreteren, want naast "schoenenminnende medemens" verstaan we daar tegenwoordig ook "belegger" onder. Of hoe een subcultuur in een paar jaar tijd big business werd.