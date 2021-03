Gezinspsychologe Nina Mouton over sluiting scholen: "Heel veel wanhopige ouders komen bij mij aankloppen"

Tegelijk bestaat het gevaar dat ouders die hun kind toch nog naar de opvang of de kleuterschool brengen, scheef bekeken zullen worden, en daarom wil Mouton wil heel graag oproepen tot mildheid voor de gezinnen: "Als je het als gezin zwaar hebt en dit echt wel de beste oplossing, dan word je toch scheef bekeken en ben je degene die niet solidair is."

"Ik denk dat we met z'n allen in een collectieve crisis en een traumatische situatie zitten. We proberen met z'n allen nog even de adem in te houden om onder water te blijven zitten, maar wat als we boven water gaan komen als de crisis voorbij is? Dan gaan we pas echt zien wat de schade is op psychologisch en mentaal vlak."

Ouders moeten proberen het schuldgevoel opzij te zetten als ze de kinderen toch naar de crèche of de noodopvang op school sturen, zegt Mouton. "We moeten met z'n allen mild zijn voor elkaar en voor onszelf." Want ook voor de partners en hun onderlinge relatie is dit niet ideaal.