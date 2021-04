Gegevensbeschermingsautoriteit roept slachtoffers van datalek bij Facebook op om klacht in te dienen

"Facebook heeft zijn hoofdzetel in Ierland", zegt David Stevens, de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit. "Wij gaan de klachten bundelen en aan onze Ierse collega's overmaken met de vraag om dit met de nodige spoed te onderzoeken. Wij vinden het belangrijk dat Facebook hier niet mee wegkomt."

"Ze doen nu alsof er weinig aan de hand is. Ze zeggen dat het een oud lek is en dat het probleem is opgelost. Maar die gegevens zijn nu in de publieke sfeer gekomen, mensen gaan daar nu hinder van ondervinden. Er zijn al mensen die ongewenste sms'en en oproepen krijgen."

Om na te gaan of je gegevens gelekt zijn, kun je de website benikerbij.be raadplegen. "Hier kun je op een veilige manier checken of je er wel of niet bij bent", zegt Stevens. "Let op met andere sites, die hebben vaak tot doel om nog eens je gegevens te ontfutselen."