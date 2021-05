Maxime uit Vaalbeek getuigt over hardhandige aanpak politie op La Boum 2: "Geslagen en pepperspray in de ogen"

Maxime uit Vaalbeek, Oud-Heverlee, is een van de jongeren die zaterdag in het Ter Kamerenbos in Brussel hardhandig werd aangepakt door de politie. Op beelden, gemaakt door de Portugese zender RTP, is te zien hoe hij door agenten wordt meegesleurd en tot twee keer toe pepperspray in zijn gezicht krijgt.