Cycloon Tauktae treft India: al zeker 20 doden en minstens 220 vermisten

Cycloon Tauktae, de krachtigste tropische storm van de voorbije twintig jaar, bereikte gisteravond de westkust van India met windsnelheden tot 210 kilometer per uur. Dorpen en steden in het kustgebied van de deelstaat Gujarat zijn overstroomd, meer dan 200.000 mensen zijn daar geëvacueerd. In Gujarat zijn de havens en luchthavens gesloten.