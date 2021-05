Veel kritiek op Wit-Rusland na gedwongen vliegtuiglanding, premier De Croo: "Dit is politieke kaping"

Michael O’Leary, de baas van Ryanair, stak op de Ierse radio Newstalk zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken. O’Leary had het over "een geval van staatsgesponsorde kaping".

Voor O’Leary is de valse bommelding opgezet om Roman Protasevitsj, de Wit-Russische journalist en dissident te kunnen oppakken, hij vermoedt zelfs dat er op de vlucht agenten van de Wit-Russische geheime dienst KGB zaten. "Het lijkt erop dat het de bedoeling was van de autoriteiten om een journalist en zijn reisbegeleidster uit het vliegtuig te verwijderen. (…) We geloven dat er ook enkele KGB-agenten zijn uitgestapt op de luchthaven (van Minsk)."