Burkina Faso in greep van jihadistisch geweld: "Aanslagen worden stilaan business as usual"

De Sahellanden werken samen om te proberen het jihadisme in de regio te bestrijden. Sinds 2014 is een internationale troepenmacht actief onder leiding van het Franse leger. "De Fransen zijn nog heel erg aanwezig in de regio, zeker in Mali, maar slagen er niet daar iets sterks op te bouwen", meent Assita Kanko. "Als ze vertrekken, is er niets. Dan is het leger tandeloos en zonder schoenen, in de woestijn, zonder wapens en zonder kogels".

Volgens Kanko zegt de Franse president Emmanuel Macron wel dat hij het jihadisme in de Sahel wil aanpakken, maar blijkt dat niet echt uit zijn buitenlandbeleid. "Blijkbaar wil hij jihadisme alleen in Frankrijk aanpakken. Maar Frankrijk, en Europa, is geen eiland. We moeten dat probleem wereldwijd aanpakken."