Vakbonden blij met minimumlonen, werkgevers tevreden over overuren: "Er zit eten en drinken in het akkoord"

Mathieu Verjans van de christelijke vakbond ACV is al bij al tevreden over het akkoord. "We gaan dit compromis verdedigen bij onze leden. De grote plussen zitten vooral in de grote stappen die we kunnen maken voor de mensen die het het meest nodig hebben, dus in de minimumlonen. Maar we vinden het ook belangrijk dat er aandacht is voor mensen die op het einde van hun carrière zijn." Hij wijst onder meer op SWT, het vroegere brugpensioen, dat nog altijd kan vanaf 60 jaar.