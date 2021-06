Amerikaanse president Joe Biden is begonnen aan zijn Europese reis: "Ik ga Poetin vertellen wat Poetin moet weten"

De Amerikaanse president Joe Biden is in Groot-Brittannië. Zijn eerste buitenlandse reis brengt hem een week naar Europa. Bij aankomst hield Biden een toespraak op de militaire basis van Mildenhall. Vandaag ontmoet hij ook de Britse premier Johnson. Later zal hij een top bijwonen van de G7. Volgende week komt hij naar de NAVO in Brussel en ziet hij zijn Russische collega Poetin in Zwitserland. Voor die laatste had hij meteen al een waarschuwing klaar.