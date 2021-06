Brussel kondigt "einde van diesel- en benzinetijdperk" aan, diesel- en benzinemotoren tegen 2035 niet meer welkom

Vanaf 2022 zijn de laatste dieselvoertuigen zonder roetfilter, euronorm 4, al niet meer toegelaten in de LEZ van Brussel. In 2025 volgen de dieselvoertuigen met euronorm 5. In 2030 wil de Brusselse regering voertuigen met dieselmotoren volledig bannen. In 2035 is het de beurt aan voertuigen met benzine-lpg-motoren. Die twee laatste voornemens stonden al in het Brusselse regeerakkoord van 2019, maar worden vandaag officieel aangekondigd.