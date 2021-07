Zes doden bij rellen en plunderingen na opsluiting oud-president Zuma, Zuid-Afrika zet leger in

Plunderingen, brandstichtingen en vandalisme verspreidden zich over Zuid-Afrika, het gewelddadig protest is al vier dagen aan de gang. Het protest ontstond donderdag in de thuisregio van voormalig president Jacob Zuma, in de provincie Kwazulu-Natal. Tijdens het weekend heeft het protest zich verspreid naar de oostelijke provincie Gauteng.



In het oosten van het land ging een shoppingcentrum in vlammen op, terwijl in de economische hoofdstad Johannesburg bus- en treindiensten werden lamgelegd. Volgens tv-zender eNCA zouden nu nog duizenden pendelaars vastzitten. Er werden wegblokkades opgezet en auto’s werden aangevallen.



In de provincie Gauteng kwamen duizenden mensen op straat om te protesteren. Zo’n 800 demonstranten raakten slaags met de politie. In de chaos vielen vier doden in Gauteng en twee in de provincie KwaZulu-Natal. De politie is een onderzoek gestart.

