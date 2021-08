Wit-Russische atlete die uit olympisch team is gezet, "veilig" in Japans hotel: "In Wit-Rusland door het slijk gehaald"

De hele zaak is opnieuw slecht voor het imago van Wit-Rusland en president Aleksander Loekasjenko. "Wat begon als een klein incident in de sportwereld, is uitgegroeid tot een internationaal schandaal", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp in "De ochtend".



Volgens Groot Koerkamp is ze terecht bang om naar Wit-Rusland terug te keren. "Kritiek op overheidsbeleid is uit den boze in Wit-Rusland. Iedereen die zich daaraan schuldig maakt, loopt risico. Ze moet misschien niet meteen naar de gevangenis, maar je zou je heel goed kunnen voorstellen dat ze, net als bij die journalist Roman Protasevitsj, op tv zou worden gebracht waar ze dan zelf zou zeggen dat ze fout zat en het aan haar lag."

In Wit-Rusland wordt Tsimanoeskaja nu al "door het slijk gehaald", weet Groot Koerkamp. "Er wordt van haar gezegd dat ze de kans had om haar land te vertegenwoordigen in de estafette op de Olympische Spelen en dat ze zelf heeft gekozen om haar land niet te verdedigen en ze dus haar eigen positie belangrijker vindt dan het landsbelang."