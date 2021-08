Astrid H. Roemer krijgt Prijs der Nederlandse Letteren niet van Koning Filip, na dankberichten aan moordenaar

Bij de Decembermoorden werden in december 1982 vijftien prominente Surinamers gemarteld en geëxecuteerd, allemaal tegenstanders van het militaire regime van politicus Desi Bouterse. Die is door de krijgsraad pas in 2019 veroordeeld tot 20 jaar cel voor de feiten. Maar daarmee is de kous nog niet af, want de zaak moet nog uitgesproken worden in hoger beroep.

Over Desi Bouterse en de Decembermoorden heeft Astrid H. Roemer, die van Surinaamse afkomst is, enkele opmerkelijke uitspraken gedaan via sociale media. Ze schreef op haar Facebookpagina onder meer dit dankwoord aan Bouterse: "Onze SURINAAMSE GEMEENSCHAP heeft D.D.B. hard nodig gehad ZELFBEWUSTER te worden. Merci Man."