Studenten niet bang na rellen in Overpoort: "Te grote knaldrang na corona"

Ook de Nederlandse Jasmine en haar vriendin Sarah laten zich niet uit hun lood slaan door de gebeurtenissen van afgelopen weekend. “We hebben al veel positiefs gehoord over de Overpoort, over de sfeer die er heerst. We zorgen altijd dat we in groep zijn. Ik weet dat het in het verleden al regelmatig eens gebeurde dat er akkefietjes plaatsvonden, dus mijn visie over uitgaan in Gent is na dit weekend niet veranderd.”