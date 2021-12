Zwitserse gerecht stopt onderzoek naar Saudische miljoenen aan voormalige Spaanse koning Juan Carlos

Drie jaar lang onderzocht het gerecht in Genève of er een verband is tussen een Saudische schenking aan de Spaanse oud-koning Juan Carlos en de aanbesteding van een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië.

Het contract voor die treinverbinding tussen de Saudische steden Medina en Mekka ging in 2011 naar een groep Spaanse bedrijven. Drie jaar daarvoor, in augustus 2008, werd 100 miljoen dollar (bijna 89 miljoen euro) op een Zwitserse rekening gestort, gelinkt aan Juan Carlos. Het Zwitserse onderzoek kon aantonen dat het geld indertijd afkomstig was van het Saudische ministerie van Financiën.

Maar de Zwitserse speurders slaagden er niet in voldoende bewijs te vinden voor een verband tussen het geld en de toekenning van het hogesnelheidscontract aan de Spaanse bedrijven.