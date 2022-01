Nieuwe glijbaan voor Avonturenberg in Beringen eindelijk geïnstalleerd

De nieuwe glijbaan aan de Avonturenberg in Beringen is eindelijk geïnstalleerd. Op 2 december kwam de langverwachte glijbaan na 5 jaar eindelijk toe, maar de vrachtwagen reed zich toen vast door het slechte weer en moest na lang overleg terugkeren. Vandaag werd een nieuwe poging ondernomen en met succes. Het is wel nog wachten tot februari vooraleer de glijbaan gebruikt kan worden.