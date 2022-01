Madam Bakster uit Gent kiest voor "ademruimte" na dood van partner Kobe: "Verdriet vraagt tijd en mag ruimte innemen"

Openlijk om hulp vragen omdat je verdriet hebt, het is niet elke Vlaming gegeven. Laura Verhulst, de oprichter van bakkerij en koffiebar Madam Bakster in Gent, zet het belang van rust en herstel in een periode van rouw in de kijker met een nieuwe campagne rond ademruimte. Een heel persoonlijk en gevoelig thema, ook voor haar want in december moest ze helaas afscheid nemen van haar partner Kobe die stierf aan de gevolgen van kanker.

Ze verkoopt onder meer pepkaartjes en troostdozen die voor zich spreken als er geen woorden zijn. Door de verkoop kan ze zichzelf even terugtrekken en mentale ademruimte opdoen. "We hebben besloten dat de komende maanden in het teken staan van rust en herstel. Van verdriet toelaten. Om daarna met hernieuwde kracht ons mooie verhaal voort te zetten", schrijft ze.