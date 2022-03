Belastingformulier krijgt er weer codes bij en wordt zo nog wat langer: "Schrap rubrieken die amper gebruikt worden"

Tegelijk vindt Debbaut dat er ook codes op het formulier ontbreken. "Bij nieuw samengestelde gezinnen heb je tegenwoordig vaak kinderen die in verschillende co-ouderschapsregelingen zitten. Maar op je formulier kan je maar een regeling aangeven tussen één ouderkoppel. Verschillende co-ouderschapsregelingen aangeven, laat het formulier niet toe, waardoor heel wat gezinnen codes tekort komen. De berekening is voor hen dus altijd fout én in hun nadeel. Daarvoor moeten dus meer codes gecreëerd worden."