Bekijk lancering eerste volledig commerciële vlucht naar ruimtestation ISS: wie zit aan boord en wat gaan ze daar doen?

De vierkoppige bemanning aan boord van de Axiom Mission 1 of Ax-1 heeft, behalve de commandant, geen ervaring in de ruimte. Om mee te mogen op de missie, moesten ze 55 miljoen dollar betalen. In ruil daarvoor kregen ze een intensieve technische training om in de ruimte te kunnen functioneren.

Michael López-Alegría is de commandant van de Ax-1-missie en de enige met ruimte-ervaring. De Spaans-Amerikaanse astronaut heeft een verleden bij NASA, maar staat ondertussen op de loonlijst bij Axiom Space. "Dit opent een nieuw tijdperk voor de bemande ruimtevaart", zei hij eerder deze week nog.

Larry Connor is piloot en een Amerikaanse vastgoedondernemer. Naast zijn hobby als piloot, schuwt hij de avontuurlijke uitdagingen niet: eerder beklom hij de Kilimanjaro, waagde hij zich aan de dieptes van de oceaan en bedwong hij op een vlot een rivier in de Himalaya.

Eytan Stibbe is een Israëlische miljardair, filantroop en eigenaar van een investeringsfonds. Hij was eerder gevechtspiloot in de Israëlische luchtmacht. Zijn doel tijdens de missie is om wetenschappelijke experimenten, educatief onderzoek en artistieke activiteiten in het ISS mogelijk te maken.

Ook Mark Pathy is ondernemer, investeerder en filantroop. Hij zal de twaalfde Canadees in de ruimte zijn, en de tweede die dat met eigen geld doet.