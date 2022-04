Politiezone Damme/Knokke-Heist zal nog intensiever samenwerken met Nederlandse collega's

Vandaag stelde de politiezone van Damme/Knokke-Heist een nieuw samenwerkingsverdrag voor, dat de samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse politiediensten moet versterken. Zo gaan de politiezones bijvoorbeeld samen patrouilleren in Sluis en in Knokke-Heist. Dat kan erg handig zijn om tijdens de zomermaanden de overlast in de uitgaansbuurt in Knokke aan te pakken. "Want in de zomer van 2020 waren het vooral de Nederlandse jongeren die voor problemen zorgden in onze uitgaansbuurt", vertelt Steve Desmet, korpschef van politiezone Damme/Knokke-Heist.