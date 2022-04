Godelieve (107) uit Lo-Reninge is eregast bij optreden Dana Winner: "Liedjes doen haar denken aan haar overleden man"

Dat Godelieve Voet uit Lo-Reninge een avontuurlijke dame is, kun je wel zeggen. De afgelopen jaren kwam Godelieve al verschillende keren in de media, met haar ballonvaart en parachutesprong. En zo trok ze ook de aandacht van Dana winner, haar favoriete artieste. Die nodigt haar nu uit als eregast op haar concert in Roeselare.

"Mémé Godelieve kijkt er ongelofelijk hard naar uit", zegt kleinzoon en ook haar mantelzorger Danny Cool. "Nu corona eindelijk wat achter ons ligt, is het vanavond de grote avond. Het is allemaal begonnen vorig jaar toen mijn mémé te gast was in "De Cooke & Verhulst Show". Dana Winner, een van haar favoriete artiesten, kon er toen zelf niet bij zijn, omdat ze in het buitenland was. Maar zij had toen een videoboodschap ingesproken, waarin ze mémé uitnodigde om een van haar shows bij te wonen na corona en nu komt ze die belofte ook na", gaat kleinzoon Danny verder.