Taakstraf, stadionverbod én boete voor KVK-supporter die steward in ziekenhuis sloeg

De man die is aangehouden is pas 26, maar geen onbekende voor het gerecht. In maart 2019 kreeg hij al eens een werkstraf van 20 uur voor supportersgeweld en hij kreeg al 4 keer een stadionverbod, omdat hij met bierbekers had gegooid of op hekkens had geklommen. Daarom was de rechter nu extra streng.

De man werd veroordeeld tot een boete van 800 euro, een werkstraf van 70 uur én kreeg daarbovenop nog een algemeen stadionverbod van 3 jaar. Hij moet in totaal ook nog eens bijna 1.500 euro schadevergoeding betalen aan de voetbalclub en aan de steward, die hij toen geslagen heeft. De supporter is ook de komende 5 jaar niet meer welkom op wedstrijden van KV Kortrijk, dat heeft de voetbalclub zelf beslist.