Docenten hogeschool VIVES krijgen ondersteuning bij heropstarten van  computers na cyberaanval

Zo ging ook Liene Holvoet, die aan de slag is op de HR-afdeling in VIVES, langs bij Stefaan Maertens van het informaticateam van de helpdesk. "Het is vrij ingewikkeld om het opnieuw op te starten. Het was me wel gelukt om mijn wachtwoord te resetten, maar ik raakte toch niet ingelogd op mijn laptop deze morgen. En nu hebben zij mij hier aan de helpdesk verder geholpen, want ik vrees dat ik anders niet veel verder zou geraakt zijn", vertelt Liene.

Sinds de cyberaanval zijn de medewerkers van VIVES verplicht om een aparte app te gebruiken, waarmee ze hun login moeten bevestigen. "Bij elke login die je doet op jouw computer of smartphone moet dat nu ook bevestigd worden via die app. Het duurt voor ons telkens een kwartiertje om iemand te helpen en terug alles in orde te krijgen. We moeten alles handmatig opnieuw instellen en dan kan het netwerk op de laptop hersteld worden. Er staat wel een lange rij van personeelsleden aan te schuiven, maar we doen wat we kunnen. We doen dit natuurlijk gratis voor onze collega's, hé. De glimlach die je dan krijgt, is meer dan voldoende", lacht Stefaan.