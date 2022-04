Nadat man in coma geslagen werd in Brugge: hoe reageer je op zinloos geweld?

Volgens psychologische modellen doorloopt iedereen een aantal stappen wanneer ze zinloos geweld zien. "Het is natuurlijk belangrijk dat het je is opgevallen, dat je het gezien hebt. Maar ten tweede moet je ook doorhebben dat het gaat om een noodsituatie. Dat is niet altijd even duidelijk en dan gaan mensen kijken naar de context van het conflict. Als het gaat om een ruzie tussen een man en een vrouw, waaruit blijkt dat zij een relatie hebben, dan durven mensen er zich minder vlug in moeien. Juist omdat het zo privé is."

De psychologische modellen delen die beslissingen op in verschillende stapjes, maar in realiteit denken we daar natuurlijk niet zo traag en uitgebreid over na. "Dat gebeurt meestal automatisch en is een soort reflex op bepaalde situaties van hoe we als persoon in elkaar zitten. Mijn man en ik hebben het zelf ook al meegemaakt dat we vanuit de auto een jong tienerkoppel zagen ruziemaken. De jongen was tegen het meisje aan het roepen en toen hebben we het raam geopend en geroepen om te vragen of er een probleem was. Daarna kwam die jongen op ons af en gaf die een klap op onze auto. Tussenbeide komen in zo'n situatie brengt altijd een risico met zich mee", zegt psychologe Craeynest.