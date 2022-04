Gwenny en Mario verwelkomen met Laex 12e (en laatste) kindje: "Allemaal namen met letters A, E, L en X"

De zusjes en broertjes Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax en Alxe stonden te popelen om hun nieuwe zusje te leren kennen. "Ze waren erg nieuwsgierig en vooral ongeduldig om ze te zien. Maar ze zijn o zo trots op hun jongste zusje. De bevalling zelf is ook helemaal vlot verlopen, in enkele uren tijd was Laex helemaal gezond en wel op de wereld gekomen."

Het gezin van Gwenny en Marino is best groot. "Soms is het wel wat druk. Maar onze oudste Alex wordt 15 en die helpt ons ook veel. Iedereen draagt natuurlijk zijn kleine steentje bij in het huishouden, zoals overal waarschijnlijk. We hebben altijd zelf gezegd dat 12 het maximum is, dus voor ons stopt het ook hier", lacht Gwenny.