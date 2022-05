Borden van nieuwe zone 30 in Lauwe zijn verdwenen door vandaal

Het bord in de Koning Boudewijnstraat, Leiestraat, Hogeschuurstraat en Langekeerstraat zijn verdwenen. Waarschijnlijk als een teken van protest. Op Facebook kwamen er ook al veel reacties op de weggenomen verkeersborden. Veel mensen vinden dat de zone te groot is en dat het te ver gaat. Maar anderen zien er ook wel het nut van in voor de verkeersveiligheid. Patrick Roose, schepen van Mobiliteit (Vooruit) reageert vooral teleurgesteld op het voorval. "Dit is bijzonder spijtig, maar we zullen zo snel mogelijk nieuwe verkeersborden hangen. We hebben de inwoners van Menen over de nieuwe zones 30 geïnformeerd met infosessies en morgen staat er nog een op het programma, maar we doen dit eerst en vooral om onze stad verkeersveiliger te maken."