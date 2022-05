Koksijde moet 1.168 euro terugbetalen aan tweede verblijver

Burgemeester Marc Vandenbussche (Open VLD) is niet onder de indruk van de beslissing. "In het verleden heeft Koksijde in gelijkaardige processen over de tweedeverblijftaks ook al gelijk gekregen van de rechter. Het is een taks die wereldwijd toegepast wordt en hier maken ze er een spelletje van. Dit is nu een zaak waarin iemand die geen belastingen wil betalen, voorlopig gelijk krijgt. Maar wij zullen tegen die beslissing in beroep gaan."