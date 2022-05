8 jaar celstraf voor man die cipier gijzelde in gevangenis van Brugge

De vrouwelijke cipier was pas 6 maanden aan de slag in de gevangenis van Brugge toen de gijzeling gebeurde. De man hield de hele tijd onafgebroken zijn arm rond haar hals geklemd met het wapen. Een gebeurtenis waar de vrouw nog lange tijd gevolgen van ondervond. "Haar lichaam is helemaal geblokkeerd, want zij stond daar 3 uur lang verkrampt onder een enorme stress", zegt haar advocaat, Dries Ronsse.

De gijzeling had ook gevolgen op emotioneel vlak. Door het hele voorval was ze 4 maanden arbeidsongeschikt. Daarna is ze terug aan de slag gegaan. "Maar ik doe nu heel andere taken, waarbij ik minder contact heb met de gedetineerden. En dat was eigenlijk net iets wat ik boeiend vond aan deze job", vertelt het slachtoffer.