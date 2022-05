De kaasvoorraad van Milcobel in Moorslede mag terug in verkoop na vermoeden van listeriabesmetting

Milcobel bevestigde vandaag dat ze de oorzaak van de listeriabesmetting konden terugleiden naar het onderhoud van een van de 7 pekelbaden. "De producten, die de afgelopen periode in het betrokken pekelbad hebben gezeten, werden geblokkeerd in de fabriek of uit voorzorg teruggeroepen." Maar op basis van de controle van meer dan 3.000 stalen blijkt dat er geen producten met de listeriabacterie bij de consumenten zijn geraakt. Maar het terug roepen van bepaalde kazen blijft gelden. Dat gaat onder meer over de kaas "Brugge broodje" van 200 gram en een aantal producten van het merk Latteria exportkaas.

Milcobel zal samen met FAVV controleren welke kaasvoorraden opnieuw mogen geleverd worden. Zo kan de fabriek terug langzaamaan opstarten. De verpakkings- en leverzone zal begin volgende week terug actief zijn.