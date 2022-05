Carrefour haalt kaas van Milcobel uit Moorslede uit de winkelrekken

Maar voor kaasfabrikant Milcobel is er geen probleem. "De abdijkaas in sneetjes van 230 gram, die door Carrefour verkocht wordt, is eigenlijk dezelfde als "Broodje Brugge". Andere winkels, zoals Colruyt hebben die vorige week al teruggeroepen door de kans op listeriabacterie. Waarom Carrefour dit nu pas doet, kunnen wij niet zeggen. Wij hebben afgelopen week een uitgebreide test gedaan met 3.000 stalen en daaruit blijkt dat er geen besmette producten bij de consumenten zijn geraakt. We hebben vrijdag ook de goedkeuring gehad van FAVV om opnieuw verder te gaan met onze productie. Dus we zijn vandaag volledig heropgestart", vertelt woordvoerster Kathleen De Smedt.