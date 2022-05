"We zijn sociale wezens en nemen gedrag van elkaar over, maar ook angst en paniek": zo ontstaat massahysterie

De festivalzomer staat voor de deur en na enkele coronajaren hebben we daar uiteraard liever geen angst voor nieuwe prikincidenten meer bij. En hoewel het dus bewezen is dat het nadelig is voor de groep als iedereen zijn eigen overlevingsdrang volgt, is dat in de realiteit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Kun je in een geval van paniek op een festivalweide voorkomen dat de vluchtreactie het van je overneemt?

"Dat is niet zo simpel, omdat iedereen onderhevig is aan die onbewuste groepsdruk", legt Van Vaerenbergh uit. "Maar het is wel belangrijk dat je je ervan bewust bent dat die groepsdruk bestaat. Je moet ook een soort van kalmte proberen te creëren, door het orgaan in onze hersenen te doen beseffen dat we niet in paniek hoeven te zijn. Maar simpel is dat niet."