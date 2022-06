Omstreden oorlogsmonument in Zedelgem voorlopig weggehaald: "We willen tijd om te denken"

Het beeld kwam in 2021 in opspraak na een artikel in het tijdschrift Paris Match. De auteur van het artikel vroeg zich af of mensen die meewerkten met de nazi's wel een monument verdienen. Het bronzen beeld, van een Letse kunstenaar, kwam er in 2018, net zoals de naam "Brivibaplein", wat "vrijheid" betekent in het Lets. Ondertussen is de naam van het plein aangepast naar "Peerdenbilk". En ook het beeld is nu na veel overleg met experten en historici weggehaald.