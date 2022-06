Protestactie tegen Frans windmolenpark op zee dicht bij De Panne: "Windmolens even groot als de Eiffeltoren"

Vandaag voerde politieke partij Vlaams Belang en hun Franse zusterpartij Rassemblement National actie tegen de plannen voor het windmolenpark in Bray-Dunes in Frankrijk. Beide partijen hielden de actie naar aanloop van de Franse parlementsverkiezingen binnenkort. "We hebben 1 gemeenschappelijk doel en dat is ons verzetten tegen de goedkeuring van de plannen voor het windmolenpark", zegt federaal volksvertegenwoordiger van Vlaams Belang, Wouter Vermeersch. "Die megawindmolens van 300 meter hoog zijn even groot als de Eiffeltoren. Ze versperren niet alleen de historische vaarroute tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk, maar belemmeren ook het prachtige zeezicht in De Panne. Dat windmolenpark zou onze visserij en pleziervaart aan de kust hard verstoren."

"De Vlaamse regering had een voorstel gedaan aan de Franse overheid om de windmolens wat verder op zee te plaatsen met kleinere turbines, net zoals het Vlaamse windmolenpark dat er moet komen. Maar daarover willen zij niet met ons in dialoog gaan. De lokale bevolking van Noord-Frankrijk is ook niet tevreden met de plannen. Zij hebben daar geen inspraak in gekregen. Dus wij dringen met onze zusterpartij aan op verder dialoog over dit project", besluit Vermeersch.