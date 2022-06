Recreatiedomein De Nekker in Mechelen voert strengere maatregelen in na opstootjes

De provincie voert daarom in samenspraak met de stad Mechelen vanaf morgen strengere maatregelen in. Zo komt er een verplichte online ticketverkoop waarbij je je identiteit moet opgeven, wordt het maximum aantal bezoekers verlaagd naar 3.000 en is er een beperking voor grote groepen. De online ticketverkoop en de beperking voor grote groepen zullen gedurende het hele zomerseizoen van kracht zijn. Over het maximum aantal bezoekers komt er na het weekend een evaluatie.