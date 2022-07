Wachtlijst sociale woningen nog wat langer geworden: meer dan 180.000 mensen wachten op een woning

De wachtlijst voor een sociale woning in Vlaanderen telde eind vorig jaar 182.000 kandidaat-huurders. Het jaar voordien, eind 2020, waren dat er nog 169.000. Het aantal wachtenden ging dus omhoog met acht procent. Die stijging zet zich al enkele jaren door, maar is wel dalende. In 2016 ging het aantal wachtenden nog met 18 procent omhoog. In 2018 ging het nog om een stijging van 14 procent, in 2020 ging dat naar 10 procent en in 2021 dus naar 8 procent.